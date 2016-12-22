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Замминистра транспорта Британии подал в отставку из-за Brexit
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Замминистра транспорта Британии подал в отставку из-за Brexit
Brexit, 20:53
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Замминистра транспорта Британии подал в отставку из-за Brexit

Замминистра транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку, призвав провести в стране новый референдум о выходе из Евросоюза. Об этом он написал в своем блоге.

«Учитывая, что реальность Brexit оказалась настолько далека от того, что когда-то было обещано, демократическая задача — дать общественности окончательное слово», — сказал он.

Джонсон заявил, что новый референдум не должен быть повторением прошедшего в 2016 году. Он отметил, что в нем будет вопрос, готовы ли британцы продолжить бороться за выход из ЕС, зная возможные условия сделки. Джонсон полагает, что соглашение с ЕС оставит экономику страны ослабленной, а если соглашения не получится, то несправедливый ущерб будет нанесен всем британцам. По его мнению, переговоры заканчиваются выплатами в полдьзу ЕС десятков миллиардов фунтов и потерей Великобританией контроля и «места за столом».

«Представить нации выбор между двумя непривлекательными результатами, вассалитета и хаоса, — провал британской государственности в масштабах, не виданных со времен Суэцкого кризиса. Британия стоит на грани величайшего кризиса со времен Второй мировой войны», — написал Джонсон.

В начале ноября The Times со ссылкой на источники написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Евросоюзом, которая даст британским компаниям гарантии в доступе на европейские рынки. Финансовое регулирование Британии должно оставаться согласованным с европейскими нормами. Однако британский министр по делам Brexit заявил, что переговоры еще ведутся и окончательное соглашение не достигнуто.

Впоследствии The Times со ссылкой на высокопоставленные чиновники сообщипа, что Мэй удалось договориться с Евросоюзом об уступке, которая позволит Великобритании остаться в Таможенном союзе ЕС.

Brexit планируется провести 29 марта 2019 года, а переходный период продлится до конца 2020 года.

Теги: Brexit , министр транспорта
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