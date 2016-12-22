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Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit
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Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit
Политика, 06:51
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Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit
По сведениям газеты, Тереза Мэй договорилась с европейскими коллегами о сохранении членства Британии в Таможенном союзе ЕС. Благодаря договоренности отпадает необходимость создания границы между Ирландиями
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министру Терезе Мэй удалось договориться с европейскими переговорщиками по выходу Британии из Евросоюза об уступке, в результате чего вся Великобритания останется в Таможенном союзе ЕС. Об этом сообщает The Times со ссылкой высокопоставленные источники.

В итоговом документе о выходе Великобритании из Евросоюза будет прописано соглашение о сохранении членства Британии в Таможенном союзе, причем Лондон оставит за собой право выхода из соглашения. Таким образом, Мэй хочет убедить евроскептиков, что Британия не останется в Таможенном союзе навсегда, пишет Times. По данным газеты, уступка Евросоюза заключается в признании за Британией права осуществлять контроль товаров «на рынке», то есть на фабриках и в магазинах, а не на границе.

Кроме того, по сведениям газеты, Мэй может договориться о будущем экономическом партнерстве с Брюсселем, которое позволит Британии сохранить возможность открытой торговли с Евросоюзом по той же модели, на основании которой ЕС ведет сотрудничество с Канадой.

Переговоры по Brexit находятся «на куда более продвинутом этапе, чем сообщалось ранее», отмечает Times. Итоговый документ будет состоять из более 50 страниц.

Сохранение Британии в Таможенном союзе ЕС позволит избежать создания границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Вопрос границы оставался одной из наиболее противоречивых тем переговоров по Brexit. По условиям соглашения 1998 года, урегулировавшего религиозный конфликт в Северной Ирландии, граница с Ирландией — прозрачна. Выход Британии из Таможенного союза ЕС и Единого европейского рынка обязал бы британские власти поставить на границе КПП и пограничников, что осложнило бы жизнь гражданам и бизнесам двух Ирландий. Лондон настаивал на выходе из этих институтов для возможности ведения независимой от ЕС торговой политики.

Ранее, как писала та же The Times со ссылкой на источники, Тереза Мэй договорилась с Брюсселем о сохранении доступа британских финансовых компаний к европейским рынкам после Brexit.

Офис Терезы Мэй уже прокомментировал статью The Times. «Это все спекуляции. Премьер-министр дала ясно понять, что мы достигаем хорошего прогресса по будущим отношениям и 95% будущего соглашения уже урегулированы», — приводит Reuters комментарий правительства Британии.

​Официально Brexit намечен на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Лондон , Брюссель , Brexit
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