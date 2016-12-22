Президент Австрии призвал расследовать дело работавшего на Россию шпиона

Дело о якобы шпионившим в пользу России австрийском экс-полковнике требует тщательного расследования. Об этом в интервью газете Österreich заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
«Шпионаж неприемлем. Этот случай необходимо тщательно расследовать», — сказал он.
О шпионском скандале с участием австрийского экс-полковника стало известно 9 ноября. Газета Krone Zeitung сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет проработал на «незаметном посту» в штабе австрийской армии. Имя агента, который дослужился до чина полковника, не раскрывается, однако газета сообщала, что за свою работу он получил €300 тыс.
По версии издания, Москве он передавал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, сообщения о ситуации с мигрантами, а также давал характеристики многим высокопоставленным офицерам армии.
При этом Die Presse и Krone Zeitung также сообщили, что агент в 2006 году хотел прекратить работу на Россию, но ему не позволили этого сделать.
После сообщений о его разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. В свою очередь российский МИД вызвал посла Австрии.