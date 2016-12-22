СМИ узнали о передаче фигурантом шпионского скандала данных НАТО в Москву

Бывший полковник австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу России, передавал российским властям данные НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk (ORF).

Как отмечает ORF, офицер во время службы в армии Австрии, которая не входит в НАТО, но поддерживает с альянсом партнерские отношения, периодически посещал семинары военного блока, после чего якобы передавал полученную там информацию в Москву.

Также экс-полковник якобы сообщал России так называемую «мягкую информацию», которая содержала в себе данные о привычка и слабостях западных военных руководителей. Кроме того, как сообщает ORF, офицер передавал российским военным контактные данные из корпоративной сети австрийской армии.

О шпионском скандале с участием австрийского экс-полковника стало известно 9 ноября. Газета Krone Zeitung сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет работал в штабе австрийской армии. По информации издания, мужчина, которому сейчас 70 лет, работал на «незаметном посту» в австрийской армии и передавал в Москву секретные данные. Издание также сообщило, что российский агент дослужился до чина полковника и получил за свою работу €300 тыс.