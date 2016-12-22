Посла Австрии вызовут в МИД из-за шпионского скандала

В МИД России 9 ноября вызовут посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера, сообщили «РИА Новости» в министерстве.

Ранее газета Krone Zeitung сообщила, что офицер австрийской армии с 1990-х годов работал на российскую разведку, получив за это €300 тыс. Агент — полковник в отставке, который занимал «незаметный пост» в штабе армии Австрии. Утверждается, что он передавал России данные об австрийских ВВС, артиллерии и характеристики высокопоставленных офицеров.

По данным газеты, агент намеревался прекратить сотрудничество с российскими спецслужбами в 2006 году, но его кураторы в Москве не позволили ему это сделать.

После появления информации о российском агенте в рядах австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, шпионаж России на территории республики является «недопустимым».