В Монако полицейские поддержали фигурантов «дела Рыболовлева»

В Монако около 100 сотрудников полиции в штатском вышли к зданию суда на ​акцию в поддержку двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, которым были предъявлены обвинения в коррупции. Об этом сообщает газета Nice-Matine.

По данным издания, власти Монако обвинили главу судебной полиции княжества Кристофа Аже и его заместителя Патрика Фюзари в «пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, нарушении тайны следствия и служебной тайны».

Ранее схожие обвинения предъявили российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, которого задержали 6 ноября по запросу прокуратуры Монако. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски.

На допросе Рыболовлеву задали около 600 вопросов, на которые бизнесмен отказался отвечать. Бизнесмен провел в полицейском участке сутки, после чего его отпустили под судебный контроль. Рыболовлеву разрешили покинуть Монако. По словам адвокатов, Рыболовлев на данный момент считается невиновным, а также в его отношении речь не идет об «обвинениях, служащих основанием для судебного процесса».

По информации газеты Monaco-Matin, вместе с предпринимателем задержали «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней». Обвинения в коррупции и торговле влиянием также предъявили бывшему главе Министерства юстиции княжества Филиппу Нармино.

Бизнесмен является председателем футбольного клуба «Монако». Его состояние оценивается Forbes в в $6,8 млрд.