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Активистку «Другой России» арестовали на пять суток за акцию против ФСИН
Общество, 13:35
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Активистку «Другой России» арестовали на пять суток за акцию против ФСИН

Останкинский суд Москвы назначил пять суток административного ареста активистке незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной за акцию на выставке «Интерполитех». Об этом РБК сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Суд арестовал Ольгу Шалину на пять суток за акцию на полицейской выставке, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — сказал он.

Бадамшин подчеркнул, что они будут обжаловать решение суда. При этом адвокат отметил, что они рады, что ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела за эту же акцию.

На активистку «Другой России» составили административный протокол
Общество

25 октября Шалина на выставке «Интерполитех-2018» залезла на представленный там автозак, раскидала листовки с критикой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Позже девушку задержали и госпитализировали, сообщалось, что у нее была рана, которую зашили врачи.

После акции в отношении Шалиной возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН». Однако прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.

Теги: «Другая Россия» , административный арест
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