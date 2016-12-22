В «Другой России» рассказали о прекращении дела против активистки

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении активистки Ольги Шалиной. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь незарегистрированной партии «Другая Россия» Мария Свердликова.

«Следователь сообщила адвокату Ольги Сергею Бадамшину об отмене постановления. На данный момент она выписана из больницы», — сказала Свердликова.

РБК направил запрос в пресс-службу московской прокуратуры.

О том, что против Шалиной возбудили головное дело о хулиганстве, стало известно 29 октября (ч. 1 ст. 213 УК). На выставке «Интерполитех-2018» 25 октября активистка разбросала листовки с критикой ФСИН, а затем влезла на автозак, который стоял в помещении. Шалина была задержана сотрудниками МВД и отвезена на скорой в НИИ им. Н.В.Склифосовского. Тогда Свердликова сообщила, что у Шалиной была рана, которую зашили. После этого активистку перевели в психосоматическое отделение.