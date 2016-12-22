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Активистку «Другой России» госпитализировали после акции на Интерполитехе
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Активистку «Другой России» госпитализировали после акции на Интерполитехе
Общество, 21:29
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Активистку «Другой России» госпитализировали после акции на Интерполитехе

В больницу доставили активистку незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Другой России» Мария Свердликова.

«Ольге зашили рану и перевели в психосоматическое отделение. Состояние у нее нормальное, но к ней никого не пускают, завтра будем говорить с врачами», — рассказала Свердликова.

По словам Свердликовой, Шалину задержали «сотрудники второго оперативного полка МВД и отвезли на скорой в НИИ им. Н.В.Склифосовского». Она уточнила «РИА Новости», что Шалину задержали после акции на выставке «Интерполитех-2018» против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным радиостанции «Эхо Москвы», перед акцией активистка разбросала в здании листовки с критикой ФСИН, после чего забралась на выставленный в помещении автозак.

Свердликова добавила, что ей неизвестно, вручали ли сотрудники полиции повестку. «О предъявлении обвинений или чем-то таком информации нет», — сказала пресс-секретарь. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что информация об акции «не поступала».

Выставка проходит на ВДНХ. Ее организаторы — МВД, ФСБ, Росгвардия. На выставке экспонируются средства обеспечения безопасности государства. В разговоре с «Новой газетой» представитель «Интерполитеха» заявила, что ей неизвестно об инциденте на ВДНХ.

СК возбудил дело после сообщений о пытках в СИЗО Ногинска
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В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 в Ярославле избивают заключенного Евгения Макарова. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Позднее СК завел второе уголовное дело, в рамках которого суд арестовал замначальника отдела безопасности ИК-8 Сардора Зиябова, куда был переведен Макаров. По второму делу следствие признало его потерпевшим. В сентябре адвокат Макарова сообщила о третьем уголовном деле о пытках в ярославских колониях.

Теги: «Другая Россия» , госпитализация , ГУ ФСИН , пытки
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