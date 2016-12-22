На активистку «Другой России» составили административный протокол

Сотрудники полиции составили административный протокол о мелком хулиганстве на активистку незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину, устроившую акцию на выставке «Интерполитех-2018». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь «Другой России» Мария Свердликова.

В протоколе по ст. 20.1 КоАП ​указано, что Шалина своими действиями проявила ненависть и вражду к ФСИН, выразив тем самым «явное неуважение к обществу», нарушила общепринятые нормы и правила поведения.

По словам Свердликовой, полицейские пришли к Шалиной домой 6 ноября. «Ольгу не стали задерживать, обысков не было», — отметила пресс-секретарь.

25 октября Шалина ​на выставке «Интерполитех-2018» разбросала листовки с критикой ФСИН. Затем она залезла на выставленный в помещении автозак, после чего ее задержали и госпитализировали в НИИ им. Н.В. Склифосовского. У Шалиной была рана, которую медики зашили.

Впоследствии против Шалиной возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к сотрудникам ФСИН (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК). Однако прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Свердликова также сообщала РБК, что Шалину выписали из больницы.