«Другая Россия» сообщила об уголовном деле против Шалиной после акции

Против активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной возбуждено дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН» (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь партии Мария Свердликова.
«Ольга была в операционной с четверга, сразу ей не стали ничего предъявлять. Накануне, 28 октября, ей сообщили, что будут предъявлять уголовное дело по ст. 213. Ольгу должны сегодня выписать, и нам известно, что к больнице уже подъехал автобус полиции второго оперативного полка. Мы ожидаем, что, скорее всего, ее на выписке будут задерживать, поскольку во вторник будет допрос», — сказала Свердликова.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
25 октября Шалину госпитализировали после акции на выставке «Интерполитех-2018» против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Перед акцией активистка разбросала листовки с критикой ФСИН, а потом залезла на выставленный в помещении автозак. Ее задержали сотрудники второго оперативного полка МВД и отвезли на скорой в НИИ им. Н.В. Склифосовского.