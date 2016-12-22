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Экс-жену Цеповяза вызвали на допрос после публикации его фото с икрой
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Экс-жену Цеповяза вызвали на допрос после публикации его фото с икрой
Общество, 14:40
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Экс-жену Цеповяза вызвали на допрос после публикации его фото с икрой

Адвокат Натальи Стришней, супруги находящегося в колонии члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, Эдуард Чургулия рассказал РБК, что его клиентку вызвали в прокуратуру для дачи показаний.

«С чем именно это связано, пока уточнить не могу, допрос будет на следующей неделе», — сказал он. Чургулия отметил, что фотографии Цеповяза с икрой и крабами из колонии и разбирательства по разделу имущества — это разные вещи. «Сейчас Наталья не вылезает из судебных процессов, нет времени заниматься такой ерундой и рассылать фотографии. Да и объясните, как могут снимки по месту отбытия повлиять на решение судьи? Все это лишь мнение адвоката, какой-то фейк», — сказал Чургулия.

Фотографии из ФСИН Стришняя отправляла в прокуратуру и службу исполнения наказаний еще в 2017 году с просьбой разобраться с условиями режима отбытия наказания ее супруга, добавил адвокат.

По словам защитника Стришней, в настоящий момент на рассмотрении находятся четыре иска. Первый касается расторжения брачного договора и признания права собственности на 50% совместно нажитого имущества, второй — взыскания арендной платы с ОПХ «Слава Кубани» за период 2013–2016 годов в размере 32 млн руб. Аналогичный иск был подан за период 2017 года в размере 9 млн руб., добавил Чургулия. В сентябре 2018 года был подан последний иск об оспаривании сделок «восьмилетней давности» по собственности предприятия на 600 млн руб.

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Ранее адвокат Цеповяза Роман Боков заявил, что сомневается в подлинности снимков его подзащитного с икрой, а также указал на необходимость проведения специальной экспертизы. Их публикация была в интересах бывшей супруги Цеповяза, утверждал правозащитник.

8 ноября стало известно, что Цеповяза поместили в штрафной изолятор колонии в Амурской области. В пресс-службе областного главка ФСИН пояснили, что осужденный был переведен из-за нарушения распорядка.

В конце октября «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз ест икру, крабов и жарит шашлык. Фотографии, как утверждает ФСИН, были сделаны в 2015 году. Генпрокуратура после публикации снимков потребовала возбудить уголовное дело против руководства колонии.

Теги: допрос , Заключенные , адвокат
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