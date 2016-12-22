Суд арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского суда от 31 октября наложен арест на имущество Цуркан, находящееся на счетах банков», — сказали в пресс-службе.

Карину Цуркан заключили под стражу 15 июня. Ее подозревают «в сборе сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда разведсообществ иностранных государств». Согласно предъявленному обвинению, она была завербована молдавской спецслужбой в августе 2004 года, в апреле 2015 года в Москве получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», а уже 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии.

«Интер РАО» вывела ее из правления. Цуркан в компании отвечала за экспорт и импорт российской электроэнергии.

По данным источников РБК, ФСБ вела разработку Цуркан на протяжении трех лет.

В начале сентября адвокат россиянки Иван Павлов рассказал РБК, что защита считает, что используемые следствием материалы были подделаны и подброшены российским спецслужбам для дискредитации Цуркан.