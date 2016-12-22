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ФСБ три года следила за подозреваемой в шпионаже Кариной Цуркан
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ФСБ три года следила за подозреваемой в шпионаже Кариной Цуркан
Дело о шпионаже Цуркан, 19:36
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ФСБ три года следила за подозреваемой в шпионаже Кариной Цуркан
ФСБ вела разработку подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан три года, сообщили источники РБК. Адвокат Иван Павлов, специализирующийся на делах о госизмене и шпионаже, присоединился к защите бывшего члена правления «Интер РАО»
Карина Цуркан (Фото: Андрей Любимов / РБК)

ФСБ вела оперативную разработку обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан минимум три года, рассказали РБК источник, близкий к правительству, и собеседник в крупной энергетической компании. По словам одного из них, ФСБ три года прослушивала телефонные разговоры Цуркан, тогда члена правления российской энергокомпании «Интер РАО». Второй источник сообщил, что еще три-четыре года назад у ФСБ «была информация о том, что у Цуркан — очень тяжелая статья». Один из собеседников РБК отмечает, что основные доказательства ФСБ получила именно в ходе прослушки.

Ранее источники РБК утверждали, что ФСБ разрабатывала Цуркан больше года, а «активная стадия» операции пришлась на апрель—май 2018 года.

Представитель «Интер РАО» отказался от комментариев, пресс-служба ФСБ пока не ответила на запрос РБК.

Слежка в течение нескольких лет — обычное дело, если речь идет о шпионаже, говорит собеседник РБК в ФСБ. Если в итоге решено было арестовать Цуркан, значит, в дальнейшем наблюдении не было смысла, заключает он.

Новый адвокат

Топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан арестовали 15 июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии, 28 июня Мосгорсуд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты оставил ее под стражей до 13 августа. У обвиняемой два паспорта — российский и румынский. Делом Цуркан занимается следователь следственного управления ФСБ Дмитрий Креков, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом расследования. Накануне еще одним защитником Цуркан, которая не признает свою вину, стал специализирующийся на делах о госизмене адвокат Иван Павлов.

Источники РБК указывают, что Цуркан в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. «Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», — рассказывал один из собеседников РБК.

Россия присоединила Крым в апреле 2014 года, и тогда же «Интер РАО» учредила «дочку» — «Центр организации расчетов» (ЦОР), который занялся расчетами за украинскую электроэнергию для полуострова, тогда на 90% зависевшего от поставок энергии с Украины.

Мужской характер​

Карина Цуркан работала в контролируемой государством компании «Интер РАО» с 2005 года и курировала направление энерготрейдинга. ​Цуркан руководила сначала географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния», потом географическим дивизионом «Европа», а в 2012 году возглавила весь блок трейдинга и стала первой женщиной в правлении «Интер РАО» за всю историю компании.

Собеседник РБК из окружения Цуркан описывает ее как «жесткую и расчетливую женщину, которая быстро продвигалась по карьерной лестнице». «Карина — прагматик, у нее мужской характер, — подтверждает другой ее знакомый. — С женщинами-руководителями обычно сложно общаться: они эмоциональны, могут встать не с той ноги, с Кариной такого не было никогда, все вопросы решались четко и по делу». Она жесткая, но работать с ней было легко, говорит еще один общавшийся с Цуркан источник.

Цуркан ценили в «Интер РАО»: с момента вхождения ее в правление совет директоров согласовывал Цуркан четыре специальные премии. В 2013 году она получила две премии за организацию поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС и за выполнение «особо важного задания» (такая формулировка часто встречается в названиях премий членов правления «Интер РАО»), в 2015 году — за «значительный вклад» в развитие компании.

Цуркан по понедельникам участвовала в оперативных совещаниях в Минэнерго, которые вел заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, рассказывают два ее знакомых. Один уточняет, что она делила эти обязанности с другим членом правления — Ильнаром Мирсияповым, реже на них ходили другие члены правления. Цуркан всегда была немногословной и вела себя очень сдержанно, рассказывает о бывшем топ-менеджере один из участников совещаний в министерстве.

В 2015 году, когда глава совета директоров «Интер РАО» Игорь Сечин и гендиректор компании Борис Ковальчук предложили президенту Владимиру Путину передать контроль в проблемной «дочке» «Россетей» «Ленэнерго» «Роснефтегазу», в руководство сетевой компании также была направлена Цуркан. Ей доверял глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, рассказывает ее знакомый. Но другой знакомый Цуркан говорит, что Ковальчук со всеми членами правления общается одинаково ровно и доброжелательно «до первой ошибки, и особенного расположения к Цуркан у него никогда не было».

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Максим Солопов.
Теги: Карина Цуркан , «Интер РАО» , шпионка , Игорь Сечин , Ковальчук
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