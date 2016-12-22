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Адвокат Карины Цуркан заявил о фальсификации документов в деле о шпионаже
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Адвокат Карины Цуркан заявил о фальсификации документов в деле о шпионаже
Бизнес, 18:44
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Адвокат Карины Цуркан заявил о фальсификации документов в деле о шпионаже
Материалы о связи бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны и подброшены следствию, заявил ее адвокат. Целью фальсификации он назвал дискредитацию своей подзащитной перед спецслужбами
Карина Цуркан​ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокаты экс-топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан​ «провели доскональный анализ» документов, которые, по мнению следствия, подтверждают, что она якобы была завербована молдавской спецслужбой и работала на нее с 2004 года, и пришли к выводу, что они поддельные, рассказал РБК адвокат Цуркан Иван Павлов.

«Мы полагаем, что следствие оперирует фальшивыми документами, которые были изготовлены гораздо позже, чем указанная в них дата, и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации нашей подзащитной», — заявил Павлов. О каких именно документах идет речь, он не сказал. «Защита не может пока обнародовать подробности, но оставляет за собой право сделать это позже, если следствие откажется проверять эту версию», — отметил адвокат.

Три года в разработке: почему ФСБ так долго следила за Цуркан
Бизнес

По словам Павлова, Цуркан выражает готовность сотрудничать со следствием и намерена представить исчерпывающие показания по предъявленным документам и другим вопросам, касающимся выдвинутого обвинения. Представитель ФСБ (эта служба три года занималась разработкой бывшего топ-менеджера «Интер РАО», рассказывали источники РБК), пока не ответил на вопрос РБК.

Карину Цуркан арестовали 15 июня по подозрению в шпионаже в пользу Молдавии. 10 августа Мосгорсуд продлил ей арест до 14 ноября. Согласно предъявленному обвинению, она была завербована молдавской спецслужбой в августе 2004 года, в апреле 2015 года в Москве получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», а уже 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии, рассказывал Павлов.

В «Интер РАО» Цуркан возглавляла блок трейдинга и курировала экспорт и импорт электроэнергии. Источники РБК указывали, что Цуркан, по мнению ФСБ, в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики на Донбассе.

Сама Цуркан в письменном интервью «Медузе» заявила, что не имела допуска к гостайне, а предъявленное обвинение считает абсурдом. «Следствие отказывается сообщить мне, что, кому и как я якобы передала», — сказала Цуркан. Она утверждает, что в «Интер РАО» курировала выполнение ведомственных поручений в ряде сложных регионов, иногда с крайне сложными контрагентами и в непростых условиях. «В работе на меня оказывалось давление, были угрозы и предупреждения (...) Могло ли это послужить основанием для вбросов, чтобы устранить меня из процесса? Безусловно, да!» — объясняла они возможные причины своего ареста. ​

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: Карина Цуркан , «Интер РАО» , шпионка
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