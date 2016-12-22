В Калининграде суд арестовал оправдывавшего теракт в Архангельске

Суд Центрального района Калининграда арестовал 24-летнего Вячеслава Лукичева, которого подозревают в публичном оправдании теракта в здании управления ФСБ в Архангельске. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат Мария Боцлер.

«Суд арестовал Лукичева на два месяца, до 3 января», — сказала она.

Адвокат отметила, что молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Взрыв в здании УФСБ в Архангельске произошел 31 октября. 17-летний молодой человек, войдя, достал из сумки взрывное устройство, которое после этого сработало. Он скончался, а три сотрудника управления получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по по статьям «терроризм» (ст. 205 УК) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

В начале ноября в Москве задержали подростка, который был знаком с устроившим взрыв в Архангельске. В квартире задержанного нашли бомбу. На 17-летнего юношу завели дела по ст. 223 (незаконное изготовление оружия) и ст. 222 УК РФ. Пресненский районный суд арестовал его до 2 декабря.