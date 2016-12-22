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Конституционный суд Ингушетии отказался закрыть дело о границе с Чечней
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Конституционный суд Ингушетии отказался закрыть дело о границе с Чечней
Общество, 14:49
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Конституционный суд Ингушетии отказался закрыть дело о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии не прекратил рассмотрение дела по закону о границе с Чечней после отзыва заявлений двух депутатов парламента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

«Сегодня на заседании суд принял решение продолжить рассмотрение дела», — сказали в суде, уточнив, что решение по делу пока не принято.

«Интерфакс» со ссылкой на депутата республиканского парламента Закрия Мамилова также сообщал, что решение двух депутатов не является основанием для отмены заседания конституционного суда.

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Заявления двух депутатов об отзыве запроса были поданы накануне. В сообщении парламента Ингушетии указывалось, что правом на запрос в конституционный суд обладает одна треть депутатов Народного собрания, то есть 11 депутатов. Согласно сообщению, при отзыве двух заявлений запрос становится недействительным, так как осталось всего 10 заявлений. Жалобы депутатов парламента республики и граждан на закон об установлении границы с Чечней поступили в конституционный суд Ингушетии 4 октября.

Соглашение об установлении границы между республиками было подписано главами Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым в конце сентября. В начале октября парламенты регионов одобрили этот документ.

На фоне принятия закона у здания парламента Ингушетии в Магасе начались акции протеста. Кадыров, комментируя митинги, назвал попытки «раздуть ситуацию» неприемлемыми. Позднее он также посетил Ингушетию, где встретился с участниками акций.

Теги: Ингушетия , Конституционный суд , граница
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