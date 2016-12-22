В Кремле допустили проведение полноформатного саммита с Трампом на G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого общения в Париже, скорее всего, обсудят возможность проведения полноценной встречи на саммите G20 в Аргентине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, Путин и Трамп гарантированно окажутся вместе на саммите «Большой двадцатки». «Поэтому с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить (в Париже) именно об этой возможности», — отметил Песков.

Путин на встрече с советником президента США по нацбезопасности в конце октября предложил провести встречу с Трампом в ноябре в Париже, где состоятся мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. Трамп после этого заявлял, что, «скорее всего», встретится с президентом России во Франции. В Кремле также говорили, что лидеры России и США проведут в Париже «нормальную двустороннюю встречу».

Однако 5 ноября Трамп заявил, что, «наверное», не встретится с Путиным в Париже. При этом президент США допустил, что их встреча может состояться в Аргентине. 2 ноября помощник президента России Юрий Ушаков также говорил, что «продолжительная и обстоятельная» встреча Путина и Трампа может пройти на полях G20.

В Кремле объяснили невозможность проведения «обстоятельной встречи» лидеров в Париже тем, что это не предусмотрено форматом мероприятия. «Коммерсантъ» со ссылкой на европейский дипломатический источник писал, что против встречи Путина и Трампа выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Лидер Франции счел, что полноформатные переговоры Путина и Трампа могут «затмить» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.