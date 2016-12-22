Начался основной этап сноса Ховринской больницы в Москве

В Москве начался основной этап сноса недостроенной Ховринской больницы. Об этом рассказал руководитель проекта компании генподрядчика «СтройЭкоРесурс» Дмитрий Котыхов, передает агентство «Москва».

«На сегодняшний день мы завершаем работы подготовительного периода, переходим в основную фазу хода демонтажных работ, в связи с этим на территорию объекта доставлены дополнительные экскаваторы-разрушители», — сказал он.

В октябре заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, что Ховринскую больницу начнут сносить в начале ноября. Генеральным подрядчиком для сноса выбрали компанию ООО «СтройЭкоРесурс», которая предложила провести работы за 381,4 млн руб. Закончить снос здания планируется до конца февраля 2019 года.

23 октября рабочие приступили к демонтажу конструкций больницы. В пресс-службе департамента строительства Москвы РБК сообщали, что генподрядчик сам попросил предоставить досрочный доступ к площадке.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году на полузаболоченном пустыре на русле реки Лихоборки, заключенном в трубу. К 1992 году строительство прекратилось из-за нехватки финансирования и заболачивания местности. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе здания больницы.