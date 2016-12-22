Недостроенную Ховринскую больницу начнут сносить в начале ноября
Общество, 14:43
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Недостроенную Ховринскую больницу начнут сносить в начале ноября
В Москве недостроенную Ховринскую больницу начнут сносить в начале ноября. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
По его словам, в настоящий момент проходит конкурс среди десяти участников на проведение работ. Он завершится в течение двух дней.
«В начале ноября начнутся работы по сносу», — отметил он.
Хуснуллин добавил, что больница станет крупнейшим объектом, который будет демонтирован в столице за последние годы. Заммэра отметил важность квалификации подрядчика, поскольку сотни тысяч кубометров железобетона будет необходимо разобрать, утилизировать, вторично переработать и разделить металл и бетон.будет построено 300 тыс. кв. м жилья. Согласно программе реновации, эти дома возведут в том числе для переселенцев из пятиэтажек, которые власти отдали под снос.