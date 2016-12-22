В Москве досрочно начали снос Ховринской больницы

Рабочие досрочно начали демонтаж конструкций Ховринской больницы, сообщили РБК в пресс-службе департамента строительства Москвы.

По данным ведомства, о досрочном доступе на площадку с 23 октября попросил сам подрядчик. «Положительное решение о досрочном выходе подрядчика на площадку было принято ввиду высокой важности объекта и его значимом влиянии на темпы реализации программы реновации в районе Ховрино», — сказали в пресс-службе. Ранее сроком начала сноса Ховринской больницы называли ноябрь.

Видео: РБК

На месте демонтируемого здания будут построены жилые дома по программе реновации. Полностью демонтировать здание власти надеются к январю 2019 года.

Ховринскую больницу на севере Москвы начали строить в 1980 году. К 1985 году, несмотря на завоз части оборудования и мебели, стройка замедлилась, а в 1992 году окончательно прекратилась. Причинами стали нехватка финансирование и заболачивание местности: стройка началась на полузаболоченном пустыре на русле реки Лихоборки, заключенной в трубу. К 2017 году здание просело на несколько метров, несколько этажей оказались затоплены. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе здания больницы и хотели начать снос в 2017 году, но затем его начало перенесли на 2018 год.