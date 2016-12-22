Из больниц выписали еще троих пострадавших при стрельбе в колледже Керчи

Трое пострадавших при стрельбе в Керченском политехническом колледже выписаны из больниц, рассказали в минздраве Крыма агентству «РИА Новости».
Еще семь пострадавших остаются в медучреждениях региона. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в состоянии легкой степени.
По данным на 21 октября, госпитализированы были 50 пострадавших: 25 человек находились в медучреждениях Крыма, еще 25 — в Москве и Краснодарском крае.
17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, а также взорвал в здании бомбу. Всего погиб 21 человек, стрелок покончил с собой. Ранения получили более 70 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что часть из пострадавших получит инвалидность.
Первоначально по факту нападения в Керчи было возбуждено уголовное дело о теракте, однако затем оно было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).
В связи с произошедшим в конце октября президент Владимир Путин поручил Росгвардии подготовить предложения по ужесточению правил продажи оружия.