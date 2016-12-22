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Аксенов рассказал об инвалидности у пострадавших в колледже в Керчи
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Аксенов рассказал об инвалидности у пострадавших в колледже в Керчи
Нападение в Керчи, 14:13
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Аксенов рассказал об инвалидности у пострадавших в колледже в Керчи

Часть пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж получит инвалидность. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов после осмотра колледжа с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщает «Крыминформ».

Сейчас, по словам Аксенова, в больницах остаются 47 пострадавших. «К счастью, мы критическую точку прошли — больше никого потерять не должны», — сказал Аксенов.

Шестеро пострадавших находятся в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, по словам медиков, их состояние улучшается.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. Перед началом атаки студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков подорвал самодельное взрывное устройство в буфете колледжа и открыл огонь по учащимся и преподавателям из помпового ружья. При атаке погибли 20 человек, более 70 пострадали, стрелок покончил с собой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).

Теги: Крым , Керчь , Аксенов , стрельба , колледж
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