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Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи превысило 70 человек
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Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи превысило 70 человек
Взрыв в Керчи, 13:27
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Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи превысило 70 человек

​Число пострадавших в результате нападения на Керченский политехнический колледж достигло 73 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма.

«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в Симферополе лечение проходят 15 человек, состояние которых оценивается как средней тяжести.

«Вести» показали кадры с расстрелом в керченском колледже
Общество

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) сообщили РБК, что минувшей ночью экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра транспортировал в специализированное лечебное учреждение Москвы двух пострадавших детей, доставленных самолетом из Крыма.

«РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, сообщает, что пострадавшие — девушки 15 и 16 лет. Они были доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля в Москве. Одна из них была доставлена в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней тяжести.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Стрельба и взрывы в колледже в Керчи произошли 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков открыл огонь по студентам и преподавателям из охотничьего ружья и подорвал самодельную бомбу. В результате нападения погибли 20 человек, сам стрелок покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц общеопасным способом).

Теги: Керчь , колледж , стрельба , пострадавшие
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«Вести» показали кадры с расстрелом в керченском колледже Общество
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