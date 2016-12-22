Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи превысило 70 человек

Число пострадавших в результате нападения на Керченский политехнический колледж достигло 73 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма.
«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47», — заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что в Симферополе лечение проходят 15 человек, состояние которых оценивается как средней тяжести.
В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) сообщили РБК, что минувшей ночью экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра транспортировал в специализированное лечебное учреждение Москвы двух пострадавших детей, доставленных самолетом из Крыма.
«РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, сообщает, что пострадавшие — девушки 15 и 16 лет. Они были доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля в Москве. Одна из них была доставлена в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней тяжести.
Стрельба и взрывы в колледже в Керчи произошли 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков открыл огонь по студентам и преподавателям из охотничьего ружья и подорвал самодельную бомбу. В результате нападения погибли 20 человек, сам стрелок покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц общеопасным способом).