Число госпитализированных после нападения в Керчи выросло до 50 человек

После стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже 17 октября были госпитализированы 50 человек, сообщается на сайте крымского минздрава.
Там рассказали, что из крымских медучреждений уже начали выписывать пострадавших, однако в них остаются еще 25 госпитализированных после нападения. «Кроме того, 25 пострадавших на данный момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы и Краснодарского края», — заявили в региональном минздраве.
Ранее в Центре медицины катастроф Республики Крым сообщили, что в результате нападения на колледж пострадали 73 человека, состояние 15 из них врачи оценивают как средней тяжести.
В среду, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, а также взорвал в здании бомбу. Жертвами нападения стали 20 человек, сам стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).