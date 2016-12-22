SANA узнало о применении коалицией фосфорных зарядов в сирийским Хаджине

Авиация международной коалиции во главе с США при ударах по городу Хаджин на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор использовала боеприпасы с белым фосфором. Об этом со ссылкой на источники среди военных и гражданских лиц сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Международная коалиция нанесла авиаудары по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор с использованием белого фосфора», — говорится в сообщении агентства.

О том, что Хаджин обстреливают боеприпасами с белым фосфором, агентство SANA сообщало также 13 октября. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон после этого говорил, что США применяют в Сирии только вооружение, которое соответствует требованиям международного права.

Согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции 1949 года ​применение белого фосфора запрещено, протокол не подписывали США и Израиль.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Официальный Дамаск согласие на операцию международной коалиции не давал.