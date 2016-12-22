США обвинили Россию в блокировании поставок гуманитарной помощи в Сирию

Центральное командование ВС США обвинило Россию в блокировании поставок гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии. Об этом заявил представитель командования Билл Урбан, передает CNN.

«Россия снова отказалась поддержать доставку гуманитарной помощи ООН из Дамаска в лагерь переселенцев в Рукбане, несмотря на гарантии безопасности США», — сказал Урбан. Он подчеркнул, что необходимые условия для того, чтобы эта «критически важная помощь» была доставлена в лагерь беженцев, созданы.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии 28 октября сообщали о срыве отправки гуманитарного конвоя в лагерь беженцев Эр-Рукбан из-за того, что военнослужащие США не смогли обеспечить его безопасность.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков 31 октября отмечал, что в Эр-Рукбане сложилась «катастрофическая гуманитарная ситуация». По его словам, на подконтрольной коалиции во главе с США сирийской территории, в том числе в городе Ракка, «процветают безвластие, голод и разруха». При этом, по его словам, американские военные, «не скрывая, ведут подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения».

Лагерь беженцев находится на юго-востоке провинции Хомс и в настоящий момент входит в 55-километровую зону ответственности военной базы международной коалиции во главе с США в провинции Хомс в Эт-Танф.