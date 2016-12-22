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SANA сообщило о применении коалицией белого фосфора в Сирии
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SANA сообщило о применении коалицией белого фосфора в Сирии
Операция в Сирии, 13:36
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SANA сообщило о применении коалицией белого фосфора в Сирии

Международная коалиция применила боеприпасы с белым фосфором во время обстрела города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства отметили, что в результате удара никто не пострадал.

Применение белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, который не подписали США и Израиль.

Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами
Политика

В сентябре руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщал, что 8 сентября два американских истребителя F-15 нанесли по сирийской провинции Дейр-эз-Зор удар с использованием боеприпасов, начиненных фосфором. По его словам, целью удара был город Хаджин. Савченко отметил, что в результате вспыхнул крупный пожар.

В свою очередь, в Пентагоне опровергли эту информацию. В американском Министерстве обороны отметили, что на вооружении частей, которые принимают участие в операции в Сирии, нет фосфорных боеприпасов.

Теги: конфликт в Сирии , Сирия , сирийский конфликт
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