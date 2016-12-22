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В Евросоюзе назвали необоснованными санкции Москвы против Киева
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В Евросоюзе назвали необоснованными санкции Москвы против Киева
Политика, 08:50
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В Евросоюзе назвали необоснованными санкции Москвы против Киева

Антиукраинские санкции России являются необоснованными и направлены на обострение ситуации, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС на Украине.

«Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины», — указали в пресс-службе.

Украинские металлурги и аграрии попали под санкции Москвы
Политика

Москва ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины 1 ноября, соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. В черный список попали активы украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, металлургические и фармацевтические предприятия, а также сельскохозяйственные компании. Кроме того, санкции были введены против украинских политиков, чиновников и предпринимателей.

Коломойский объяснил свое отсутствие в санкционном списке Москвы
Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что введенные ограничения являются ответом на санкции против России со стороны украинских властей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попавшие в российский санкционный список украинцы воспринимают это как государственную награду. Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркивал, что введение ограничений со стороны Москвы является тизером (кратким анонсом) «многосерийного сериала», представляющий из себя попытки повлиять на Киев перед президентскими и парламентскими выборами.

Теги: Евросоюз , Санкции , Россия и Украина
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