Глава МИД Украины назвал санкции России тизером сериала

Контрсанкции России в отношении Украины являются тизером (кратким анонсом) «многосерийного сериала», который представляет попытки повлиять на Киев перед парламентскими и президентскими выборами. Об этом ​министр иностранных дел страны Павел Климкин написал в своем Twitter.

Он отметил, что это можно заключить на основе даже поверхностного анализа санкционного списка России и времени его обнародования. «Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер», — написал Климкин.

Правительство России 1 ноября ввело санкции против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины. Под ограничения попал сын президента Петра Порошенко Алексей, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, глава Минобороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и другие чиновники, бизнесмены и политики. Из компаний под санкции попали структуры Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука, которые работают в сферах металлургии, агробизнеса, химической промышленности, машиностроения и других областях.

Эти действия являются ответом на санкции Украины в отношении российских граждан и компаний, введенных в мае 2018 года.