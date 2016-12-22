Порошенко заявил о вводе Россией санкций против «очень достойных людей»

Президент Украины заявил, что введение Россией санкций не было неожиданным. Постановление о заморозке активов нескольких сотен украинцев и украинских компаний подписал 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев

Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Включение во вновь принятый Россией санкционный список воспринимается на Украине как государственная награда, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Хочу сказать, что на Украине нахождение в списке — как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается», — сказал глава государства, отметив, что принятие Россией нового санкционного списка не было неожиданностью (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В соответствии с постановлением правительства под новые санкции России попали 322 физических лица, а также 68 компаний. В списке, в частности, значатся глава МВД Украины Арсен Аваков, руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Анатолий Матиос, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также ряд бизнесменов, политиков и депутатов. В списке значится и старший сын президента Украины Алексей Порошенко, являющийся депутатом украинского парламента.

«За небольшим исключением, это список очень достойных людей, <…> включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства», — сказал Порошенко.

При этом сам президент Украины, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава МИДа Павел Климкин в списке не значатся.

Ранее некоторые из фигурантов нового санкционного списка уже прокомментировали свое включение в него. «Напугали ежей голым задом», — написал на своей странице в сети Facebook Александр Турчинов.

«Это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим напугает, — вряд ли. Конкретно относительно меня: я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути», — заявил генпрокурор Юрий Луценко (цитата по УНИАН).

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что утвержденный Медведевым список нельзя назвать санкционным. «Большинство имен в нем — настоящие патриоты Украины», — написал Яценюк.

В соответствии с постановлением правительства России в отношении попавших под санкции лиц вводятся «специальные экономические меры», а именно заморозка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.

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