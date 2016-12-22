Под антиукраинские санкции вместо радикала Карася попал галерист

Украинский галерист Евгений Карась предположил в разговоре с РБК, что попал в российский санкционный список по ошибке. По словам коллекционера, его спутали с полным тезкой — радикалом, руководителем националистической организации С14 Евгением Карасем.

«Это ограничивает мою возможность ездить в Россию. Я и не особо стремился в нее из-за того, что ситуация между странами меня угнетает. Но в России живут родственники, которых я очень люблю, в Москву часто мои дети ездят, племянница — театральный сценограф — была недавно там на международной школе. Конечно, это не очень приятно, когда также есть опасность в случае передвижений. Ведь, по сути, этот список — очередное объявление врагов России», — сказал Карась.

Галерист подчеркнул, что у него нет активов в России. Он добавил, что может в ближайшее время написать обращение, но пока не понимает, с чего начать, из-за сложной бюрократической системы в России. «Да и я не особо верю, что что-то возможно изменить», — сказал Карась.

Он отметил, что с радикалом Евгением Карасем его путают часто. «Пару лет назад Евгения объявили в розыск, и мне начали звонить друзья, предлагать помощь. Иногда его по телевизору показывают, приятели снова звонят, думая, что его титруют неправильно», — сказал галерист.

В свою очередь, националист Евгений Карась написал в своем Facebook, что «ядерное православное государство не может разобраться, на кого накладывает федеральные санкции». Об этом сообщает ТСН. Карась также указал на ошибку: в списке санкций против украинских физлиц значится человек с отчеством Васильевич, тогда как отчество галериста — Валерьевич.

Российские власти 1 ноября ввели санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины, постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В черный список вошли украинские бизнесмены, чиновники и политики, в том числе лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков, а также крупнейшие металлургические, фармацевтические и химические компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что введенные ограничения являются ответной мерой на действия Киева.