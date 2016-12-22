Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США

Компания Twitter в конце сентября — начале октября удалила тысячи аккаунтов в соцсети, которые размещали призывы не голосовать 6 ноября на промежуточных выборах в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление пресс-службы Twitter.
«Мы удалили серию учетных записей из-за попыток дезинформации в автоматическом режиме — это нарушение нашей политики», — указали в пресс-службе. В компании добавили, что сеть ботов была запущена с территории США.
Ранее представители Twitter и Facebook сообщали, что не обнаружили следов вмешательства Китая в промежуточные выборы в США через соцсети. При этом в компаниях не исключили возможного влияния на выборы со стороны России и Ирана.
В конце сентября президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытке вмешаться в промежуточные выборы, такого же мнения придерживался вице-президент Майк Пенс. По словам последнего, Пекин ведет кампанию против Республиканской партии США на выборах, в ответ МИД Китая обвинил политика в клевете.