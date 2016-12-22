Пенс рассказал о попытках Китая подорвать поддержку Трампа в США

Китай вмешивается в американскую демократию и намерен повлиять на предстоящие выборы в конгресс, заявил Майк Пенс. Пекин таким образом мстит за торговую войну, уверен он

Майк Пенс (Фото: Ting Shen / Zuma / NFCC)

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Пекин в организации кампании давления на Вашингтон и попытке подорвать репутацию президента США Дональда Трампа перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс. Об этом, как сообщает Reuters, Пенс заявил во время выступления в Институте Хадсона.

По утверждению Пенса, Китай проводит кампанию против Республиканской партии с целью повлиять на выборы 6 ноября в ответ на торговую политику Трампа. «Китай вмешивается в американскую демократию, — заявил Пенс. — Масштабная и скоординированная кампания по подрыву поддержки президента, нашей повестки и самых заветных идеалов».

По его словам, Пекин активизировал «скрытые политические силы и пропагандистские издания, для того чтобы изменить восприятие китайской политики у американцев». Он также обвинил Китай в том, что он специально вводил ответные меры на торговые пошлины таким образом, чтобы они сказались на штатах, где поддерживают Трампа.

«Как сказал мне высокопоставленный сотрудник разведывательного сообщества, то, что делают русские, меркнет по сравнению с тем, что творит Китай по всей стране», — сказал вице-президент США.

В четверг, 4 октября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в некоторых материнских платах, которые производились в Китае и предназначались для крупных американских компаний, были найдены микрочипы, использовавшиеся для шпионажа. Такие чипы находили, в частности, в компаниях Apple и Amazon.

Первым о планах Китая вмешаться в американские выборы в ноябре заявил Дональд Трамп на заседании Совета Безопасности ООН в сентября этого года. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — говорил Трамп.