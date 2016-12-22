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Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в конгресс
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Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в конгресс
Политика, 18:26
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Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в конгресс

Президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Китай пытался оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс, сообщает корреспондент РБК.

«К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытался вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы», — сказал Трамп, подчеркнув, что Пекин действовал против его администрации. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — добавил президент США. Трамп отметил, что в нынешней ситуации Вашингтон одерживает победу над Пекином в вопросах торговли.

В ноябре в США пройдут выбору в конгресс, будет полностью переизбрана палата представителей, также переизберут 35 сенаторов.

СМИ сообщили о планах администрации Трампа начать кампанию против Китая
Политика
​​

24 сентября источники издания Axios рассказали, что администрация Трампа планирует начать информационную атаку на китайские власти. В частности, они рассказали, что в Белом доме считают Китай ответственным за ряд кибератак, ведение промышленной войны, вмешательство в выборы, а также кражу интеллектуальной собственности.

В этот же день вступили в силу пошлины США на китайские товары общей стоимостью в $200 млрд, до конца текущего года они составят 10%, а в 2019- году возрастут до 25%. Китай ответил аналогичными мерами в отношении американских товаров на сумму $60 млрд.

По данным газеты The Wall Street Journal, на фоне взаимных пошлин Пекин отказался участвовать в переговорах по урегулированию торговых споров. В докладе КНР о торгово-экономических отношениях с США администрацию Трампа обвинили в «унилитаризме, протекционизме и экономической гегемонии».

Теги: Дональд Трамп , Китай , выборы
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