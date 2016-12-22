Facebook и Twitter не обнаружили вмешательство Китая в выборы в США

Представители соцсетей Facebook и Twitter заявили, что не обнаружили влияния Китая на промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

По их словам, пока специалистам не удалось найти следы возможного китайского вмешательства в американские выборы, однако предполагается, что Россия и Иран также могут предпринять попытки повлиять на выборы в конгресс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предполагаемое вмешательство Китая в выборы куда опаснее, чем влияние России. По его мнению, обе страны вмешивались в выборы в США. С обвинением в адрес Китая также выступал вице-президент США Майк Пенс. По его словам, Пекин проводит кампанию против Республиканской партии на выборах. В ответ в китайском МИДе обвинили Пенса в клевете.

В начале 2017 года американские спецслужбы открыли дело о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп не раз опровергал сговор с российскими властями, в Москве также неоднократно отрицали все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

В феврале прокуратура США обвинила 13 россиян, подозреваемых в возможном вмешательстве в выборы в США. Также обвинения были предъявлены Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей». В апреле Facebook удалил сотни аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей». По словам главы компании Марка Цукерберга, на этих страницах «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими». В сентябре в Facebook сообщили, что начали проверять достоверность фотографий и видео в аккаунтах соцсети.