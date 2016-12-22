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МИД Китая обвинил вице-президента США Пенса в клевете
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МИД Китая обвинил вице-президента США Пенса в клевете
Политика, 04:39
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МИД Китая обвинил вице-президента США Пенса в клевете

Вице-президент США Майк Пенс предъявил Китаю «необоснованные обвинения» и оклеветал страну, говоря о попытках Пекина подорвать поддержку президента Дональда Трампа в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщается на сайте министерства. 

По ее словам, Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, в том числе и США, в Пекине не заинтересованы в этом. В МИД КНР призвали Вашингтон прекратить «наносить ущерб китайско-американским отношениям», добавив, что политика Пекина в отношении Вашингтона «последовательна и ясна».

Ранее Пенс заявил, что китайские власти проводят кампанию против Республиканской партии, чтобы повлиять на промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября. Эти действия, уточнил вице-президент, являются ответом на торговую политику Трампа. «Масштабная и скоординированная кампания [Китая] по подрыву поддержки президента, нашей повестки и самых заветных идеалов», - подчеркнул Пенс.

Пенс рассказал о попытках Китая подорвать поддержку Трампа в США
Политика

В конце сентября Трамп также обвинял Китай в попытках вмешаться в американские выборы в ноябре. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — считает президент.

Теги: Майк Пенс , Выборы , МИД Китая
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