Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварии плавдока

Один пострадавший в результате аварии плавдока ПД-50 в Мурманской области остается без сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

В ведомстве уточнили, что его состояние стабильно тяжелое, он остается на аппарате вентиляции легких. У мужчины различные травмы и переохлаждение.

Уточняется, что еще один пострадавший находится в палате общей терапии, двум другим госпитализация не потребовалась. Также один человек по-прежнему числится пропавшим без вести.

Плавдок ПД-50 затонул 30 октября в Мурманской области при выходе из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На корабль упал башенный кран, в результате оказались повреждены его палуба и корпус. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК). Для расследования аварии была создана комиссия.

Глава ОСК Алексей Рахманов не исключил, что авария плавдока могла произойти из-за проблем с напряжением в электросети. По его словам, имели место отказ аварийных генераторов и падение напряжения. Минэнерго заявило, что отключения электроэнергии зафиксировано не было.