Минэнерго отвергло перебои со светом в момент ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Во время аварии на судоремонтном заводе на плавучем доке ПД-50 в Мурманске, где находился крейсер «Адмирал Кузнецов», отключения электроэнергии не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, поступившем в РБК.
«По информации системного оператора, ПС 150 кВ № 97 Росляково (принадлежит филиалу «Колэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада») является единственным источником питания для судоремонтного завода № 82 в Мурманской области. На ПС № 97 отключений фидеров 10 кВ, питающих СРЗ № 82, в период, когда на заводе произошла авария, не зафиксировано», — отмечается в сообщении.
Плавучий док 82-го ремонтного завода затонул во вторник, 30 октября. Как полагает представитель завода «Звездочка», произошел скачок напряжения, когда крейсер выходил из дока. После этого насосы перестали работать, и док стал погружаться в воду. В результате пострадали четыре человека, один пропал без вести. Во время инцидента на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» упал кран и повредил его корпус и палубу, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. По его словам, важное оборудование корабля задето не было. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).
Представитель судоремонтного завода сообщил, что инцидент произошел из-за отключения электричества. Во вторник, 30 октября, в Мурманске были зафиксированы перебои электроэнергии из-за снега и наледи на опорах линии электропередач.