«Россети» не выявили отключений в питающих 82-й судоремонтный завод сетях

«Россети» провели проверку после аварии плавдока на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, отключений в питающих его сетях «Колэнерго» не было. Об этом говорится в сообщении «Россетей».

Отмечается, что проверку организовал главный инженер компании Дмитрий Гвоздев. «Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме», — указывается в сообщении.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов допустил, что авария во время выхода из плавдока авианосца «Адмирал Кузнецов» могла произойти из-за проблем с напряжением в электросети. По его словам, имели место отказ аварийных генераторов и падение напряжения, после чего началось затопление одной из башен дока.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Плавдок ПД-50 затонул в ночь на 30 октября при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». В результате аварии пострадали четыре человека, еще один пропал без вести. В Центре судоремонта «Звездочка» заявили, что причиной затопления стало отключение электроэнергии. На корабль с высоты 15 метров упал кран, в результате чего были повреждены его корпус и палуба, сообщал глава ОСК. На авианосце появилась дыра размером 4 на 5 м.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК).