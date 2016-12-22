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Заключенные ИК-3 в Ярославской области сообщили об избиениях
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Заключенные ИК-3 в Ярославской области сообщили об избиениях
Общество, 21:18
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Заключенные ИК-3 в Ярославской области сообщили об избиениях

Заключенные ИК-3 в Угличе Ярославской области сообщили об избиениях и попытках давления на них со стороны администрации колонии. Об этом рассказала РБК адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, которая ранее встретилась с заключенными.

«После истории в ярославской ИК-1 в их колонию приезжала прокурорская проверка. Они начали массово писать жалобы на то, что их избивают, писали про очень много случаев. Но после того, как прокурорские уехали, администрация стала их уговаривать отказаться от жалоб», — отметила она.

По словам Бирюковой, на ту часть заключенных, которые не захотели отказываться от своих жалоб, администрация решила давить, заставляя других заключенных писать жалобы на тех, кто сообщал об избиениях. Так, по ее словам, об избиениях заявили трое заключенных — Андрей Кочергин, Нурали Нуров, Михаил Фадеев, а Рафаэль Мифтахов сообщил о попытках заставить его писать заявления на осужденного, который жаловался на пытки.

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Она добавила, что по итогам ее встречи с заключенными идет подготовка заявления в следственное управление СКР по Ярославской области, его планируется подать 2 ноября.

Управление ФСИН по Ярославской области начало проверку информации фонда «Общественный вердикт» по заявлениям четырех осужденных ИК-3 в Угличе, сообщила РБК глава пресс-службы управления Анна Частухина. «Информация, изложенная в сообщении «Общественного вердикта», в настоящее время проверяется», — сказала она.

Свою проверку «по информации в ряде СМИ о возможном нарушении прав заключенных» начали и в прокуратуре Ярославской области.

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В июле «Новая газета» опубликовала видео из ИК-1 в Ярославской области, на котором сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, его фигурантами стали 12 человек.

Позже глава ФСИН Геннадий Корниенко анонсировал выборочные проверки в местах лишения свободы. В начале октября он получил два представления от Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что было возбуждено 20 уголовных дел в отношении сотрудников колоний в разных регионах.

Теги: Ярославская область , Заключенные , пытки в тюрьмах
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