Генпрокуратура внесла представления главе ФСИН из-за избиения заключенных

Генеральная прокуратура внесла два представления директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко по факту применения насилия к заключенным. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире видеосервиса Генпрокуратуры.

Он отметил, что проверка по факту применения к заключенным незаконных методов продолжается.

Также Куренной сказал, что по результатам масштабных прокурорских проверок были возбуждены 20 уголовных дел в отношении сотрудников колоний в республиках Коми, Марий Эл, Мордовии, а также в Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областях.

В июле «Новая газета» опубликовало видео, на котором сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова в ИК-1 в Ярославле. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России). Его фигурантами стали 12 человек, 11 из которых были помещены в СИЗО. Позднее СКР возбудил второе уголовное дело. В его рамках суд арестовал замначальника отдела безопасности ИК №8 Сардора Зиябова.

Также Следственный комитет 30 августа начал проверять колонию в Белгородской области после сообщений о нарушениях прав заключенных.