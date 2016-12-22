ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,98 64,95 EUR Нал. 76,02 74,93 USD Бирж. 65,41 +0,41 EUR Бирж. 75,38 +0,18 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6571,50 -18,67 IMOEX 2463,73 -0,34% RTSI 1186,86 -0,37% Brent 84,60 +0,53% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
Генпрокуратура внесла представления главе ФСИН из-за избиения заключенных
Лента новостей
Вучич пожаловался Путину на провокации в адрес Сербии 14:53, Политика Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище 14:46, Общество ОСК спроектировала круизные суда для Арктики 14:41, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 14:40, РБК и Мираторг Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику 14:36, Общество Опрошенные ОНФ врачи рассказали о нехватке льготных лекарств 14:30, Общество Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку 14:23, Политика Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал в отставку 14:22, Политика CNN включил Москву в топ лучших мест для посещения осенью 14:20, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:15, РБК и Сбербанк Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора РСМД 14:05, Политика Охота в пуще нероли: новые парфюмерные марки на Pitti Fragranze 14:00, Стиль Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку 13:58, Политика Гражданам дадут до пяти лет на перевод накоплений в пенсионный капитал 13:51, Экономика Что они творят: как научиться разбираться в современном искусстве с нуля 13:50, Pink Евгений Чичваркин и его гастрономические успехи 13:47, Стиль Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 13:45, Партнерский материал Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь» 13:24, Политика Полиция пресекла криминальную сходку в Подмосковье 13:24, Общество Почему подорожал Siacoin: разработчики анонсировали хардфорк 13:23, Крипто Генпрокуратура внесла представления главе ФСИН из-за избиения заключенных 13:20, Общество Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 13:19, РБК и Элитная недвижимость Около 40% студентов заметили разницу в обучении в вузах регионов 13:15, Политика Власти Франции арестовали принадлежащие иранским спецслужбам активы 13:12, Политика Представитель Козака заявил о проработке ограничений на энергопотребление 13:11, Экономика «С годами становишься грустнее»: чем запомнится Роман Карцев 13:04, Фотогалерея  Головин впервые попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов 13:04, Спорт «Умный город»: как выглядит цифровизация ЖКХ в действии 13:01, Партнерский материал
Генпрокуратура внесла представления главе ФСИН из-за избиения заключенных
Дело о пытках в колонии Ярославля, 13:20
0
Генпрокуратура внесла представления главе ФСИН из-за избиения заключенных

Генеральная прокуратура внесла два представления директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко по факту применения насилия к заключенным. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире видеосервиса Генпрокуратуры.

Он отметил, что проверка по факту применения к заключенным незаконных методов продолжается. 

Также Куренной сказал, что по результатам масштабных прокурорских проверок были возбуждены 20 уголовных дел в отношении сотрудников колоний в республиках Коми, Марий Эл, Мордовии, а также в Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областях.

В июле «Новая газета» опубликовало видео, на котором сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова в ИК-1 в Ярославле. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России). Его фигурантами стали 12 человек, 11 из которых были помещены в СИЗО. Позднее СКР возбудил второе уголовное дело. В его рамках суд арестовал замначальника отдела безопасности ИК №8 Сардора Зиябова.

Также Следственный комитет 30 августа начал проверять колонию в Белгородской области после сообщений о нарушениях прав заключенных.

Теги: Генпрокуратура , избиение , исправительные колонии
Главное
Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку Политика
Материалы по теме
Пострадавший от пыток в ярославской колонии Макаров вышел на свободу Общество
СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter