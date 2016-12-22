ФСИН оценила расходы на видеонаблюдение в колониях в 16 млрд руб.

За счет выделенных из бюджета средств планируется также обеспечить хранение всех видеоматериалов в течение не менее года. Такие меры ведомство прорабатывает в связи с происшествиями в ярославской и брянской колониях

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Полное оснащение российских исправительных учреждений видеорегистраторами и видеокамерами, а также организация хранения всех записей с них в течение года обойдутся бюджету страны более чем в 16 млрд руб. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый в ходе заседания Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), передает ТАСС.

«Также поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения. В каждом учреждении [планируется] обеспечить архивы [за срок] не менее 30 суток», — сказал замглавы ведомства.

По его словам, всего территориальным органам ФСИН для обеспечения видеоконтроля потребуется более 28 тыс. переносных видеорегистраторов, на покупку которых придется потратить 500 млн руб. Стационарные камеры наблюдения и системы охранного телевидения обойдутся (их нужно 34 тыс. комплектов) еще в почти 1 млрд руб. Для того чтобы увеличить срок хранения отснятых видеоматериалов до одного года, потребуется еще порядка 15 млрд руб. Помимо этого необходимо будет увеличить штат для более качественного несения службы, поскольку возрастет нагрузка на операторов наблюдения.

Рудый отметил, что столь масштабное переоснащение исправительных колоний невозможно в среднесрочной перспективе.

По состоянию на 1 июля 2018 года в учреждениях ФСИН работали 116 тыс. видеокамер. Это в два раза больше, чем в 2012 году, когда использовались 50 тыс. камер. В три раза выросло количество переносных видеорегистраторов, с 6 тыс. до 18 тыс.

В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором видно, как сотрудники колонии избивают заключенного в наручниках. По данным издания, действие происходило в ИК-1 в Ярославской области в июне 2017 года. Пострадавшим от побоев оказался Евгений Макаров. ​Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В настоящее время по делу проходят более десяти человек.

После этого из разных российских регионов стали поступать сообщения о пытках сотрудников колоний по отношению к заключенным и превышении ими должностных полномочий. Жалобы регистрировались в Татарстане, Магадане, в Крыму, Санкт-Петербурге, Калининградской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в Забайкалье. В конце июля следователи сообщали о гибели заключенного в одной из исправительных колоний Брянской области. Всего в ходе проверок, начатых после ЧП в Ярославской области, ФСИН выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников службы.