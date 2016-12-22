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Расстрелявший 11 человек в синагоге в Питтсбурге не признал вину
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Расстрелявший 11 человек в синагоге в Питтсбурге не признал вину
Общество, 17:45
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Расстрелявший 11 человек в синагоге в Питтсбурге не признал вину

Роберт Боуэрс, устроивший стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге, не признал вину по всем пунктам обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости. Обвинения составляют 29 уголовных статей федерального законодательства. Ему грозит смертная казнь.

46-летний Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге 27 октября. В результате погибли 11 человек и шестеро получили ранения, среди них четверо полицейских. По информации источников телеканала CBS Pittsburg (KDKA), во время стрельбы мужчина кричал, что «все евреи должны умереть».

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В связи со случившимся президент США Дональд Трамп предложил вооружить охранников церквей и синагог. Он назвал стрельбу в синагоге «нападением на человечество».

Теги: Питтсбург , синагога , стрельба
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