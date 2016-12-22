Трамп предложил вооружить охранников церквей и синагог
Политика, 20:06
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Трамп предложил вооружить охранников церквей и синагог
Президент США Дональд Трамп после стрельбы в Питтсбурге предложил вооружить охранников церквей и синагог. Его слова передает Reuters.
Американский лидер заметил, что произошедшее никак не связано с законодательством в области ношения оружия. Трамп сказал, что если бы внутри синагоги была охрана, то результат был бы совсем другой. «Ужасно то, что ненависть процветает в нашей стране. Что-то нужно с этим делать», — сказал Трамп. Он также отметил, что в США нужно ввести смертную казнь за подобные деяния.