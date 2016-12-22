Трамп предложил вооружить охранников церквей и синагог

Президент США Дональд Трамп после стрельбы в Питтсбурге предложил вооружить охранников церквей и синагог. Его слова передает Reuters.



Американский лидер заметил, что произошедшее никак не связано с законодательством в области ношения оружия. Трамп сказал, что если бы внутри синагоги была охрана, то результат был бы совсем другой. «Ужасно то, что ненависть процветает в нашей стране. Что-то нужно с этим делать», — сказал Трамп. Он также отметил, что в США нужно ввести смертную казнь за подобные деяния.

Стрельба в синагоге в Питтсбурге произошла в субботу, 27 октября. Мужчина вошел внутрь во время службы и открыл огонь из автоматического оружия. По данным телеканала CBS Pittsburgh, в результате погибли восемь человек, трое полицейских получили ранения. Стрелок был ранен в перестрелке с полицией, сдался и был задержан.