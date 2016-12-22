Трамп назвал стрельбу в синагоге Питтсбурга «нападением на человечество»

Стрельба в синагоге в Питтсбурге, где погибли 11 человек, является «нападением на человечество», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Эта злодейская антисемитская атака — нападение на человечество. Это должно объединить нас для того, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира», — написал он.

Трамп также подчеркнул, что «мы должны объединиться, чтобы победить ненависть».

Нападение на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге произошло 27 октября. Мужчина, выкрикивая антисемитские лозунги, ворвался в здание и открыл по прихожанам огонь. Части из них забаррикадировалась. Прибывшая на место происшествия полиция ранила нападавшего в перестрелке, после чего тот сдался и был задержан. По последним данным, он успел убить 11 человек и ранить шестерых, из которых четверо — полицейские. Комментируя произошедшее, президент Трамп предложил вооружить охрану церквей и синагог.

Стрелявшему грозит смертная казнь.