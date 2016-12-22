Напавшего на синагогу в Питтсбурге обвинили по 29 уголовным статьям

Устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга Роберту Боуэрсу предъявили обвинение по 29 уголовным статьям федерального законодательства, заявили в Минюсте США. Об этом сообщает телеканал CBS.
Предъявленные обвинения касаются 11 статей о препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства верующих, 11 статей об использовании огнестрельного оружия для совершения убийства, четыре статьи о нанесении телесных повреждений сотрудникам правопорядка и три статьи о насильственных действиях с применением огнестрельного оружия. Соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшее время.
Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс допустил, что по совокупности возможных обвинений нападавшему может грозить смертная казнь.
Вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами Боуэрс, выкрикивая антисемитские фразы, устроил стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питссбурге, штат Пенсильвания, 27 октября. Его жертвами стали 11 прихожан, еще шесть человек, включая четверых полицейских, приехавших на вызов, получили ранения. После того, как самим полицейским удалось ранить стрелка, он сдался и был задержан. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «нападением на человечество» и заявил о необходимости вооружить охрану церквей и синагог.