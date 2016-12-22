Власти США назвали первые итоги расследования стрельбы в синагоге

Первые результаты расследования нападения на посетителей синагоги в Питтсбурге показали, что стрелявший в прихожан действовал в одиночку

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На пресс-конференции в Питтсбурге представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брейди сообщил, что у следствия пока нет данных о возможных сообщниках Роберта Боуэрса, который открыл огонь по прихожанам синагоги, сообщает агентство Reuters. По его словам, задержанный в ходе первых допросов заявил, что действовал исходя из собственных убеждений.

По словам Брейди, Боуэрс говорил о желании устроить геноцид и убивать евреев. Его заявления совпадают с тем, что подозреваемый ранее писал в социальных сетях. Уже раненный и схваченный спецназом, 46-летний Боуэрс продолжал оскорблять евреев.

В свою очередь, мэр Питтсбурга Билл Педуто отреагировал на слова президента Дональда Трампа о том, что трагедии в синагоге можно было бы избежать при наличии там вооруженной охраны. По словам градоначальника, невозможно предугадать поведение человека с иррациональным поведением. «Как можно подумать о том, что кто-то зайдет в синагогу во время богослужения и начнет убивать там людей», — заявил он.

Власти также опубликовали список погибших при нападении. Практически все они — пожилые люди.

В результате нападения на синагогу погибли 11 ее прихожан. Еще шесть человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения. После перестрелки Боуэрс в результате был задержан. В понедельник он должен предстать перед судом, который должен избрать ему меру пресечения. По словам генерального прокурора Джеффа Сешнса, не исключено, что с учетом тяжести преступления Боуэрс может быть приговорен к смертной казни.