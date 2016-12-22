Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11

Количество погибших при нападении на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге увеличилось до 11 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают местный телеканал CBS Pittsburg (KDKA) и газеты The Washington Post и Pittsburgh Post-Gazette. При этом собеседники Associated Press уточняют — в результате происшествия, по их данным, погибли по меньшей мере 10 человек. Ранее было известно о восьми жертвах нападения.
Мужчина, открывший в синагоге огонь, по информации источников KDKA, совершил «преступление на почве ненависти»: ворвавшись в здание, где проходила служба, он закричал: «Все евреи должны умереть». После того, как на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина, по данным местного канала, начал стрелять и в них. Полицейские были вынуждены использовать в качестве щита машины.
Инцидент в Питтсбурге произошел 27 октября. CBS Pittsburgh и CNN прежде сообщили, что после перестрелки с работниками правопорядка, организатор атаки получил ранение, сдался и был задержан. При происшествии также пострадали несколько полицейских.
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