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Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11
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Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11
Общество, 22:52
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Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11
Мужчина, открывший огонь в синагоге, совершил «преступление на почве ненависти», сообщили сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки погибли 11 человек
Фото: Gene J. Puskar / AP

Количество погибших при нападении на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге увеличилось до 11 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают местный телеканал CBS Pittsburg (KDKA) и газеты The Washington Post и Pittsburgh Post-Gazette. При этом собеседники Associated Press уточняют — в результате происшествия, по их данным, погибли по меньшей мере 10 человек. Ранее было известно о восьми жертвах нападения.

Мужчина, открывший в синагоге огонь, по информации источников KDKA, совершил «преступление на почве ненависти»: ворвавшись в здание, где проходила служба, он закричал: «Все евреи должны умереть». После того, как на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина, по данным местного канала, начал стрелять и в них. Полицейские были вынуждены использовать в качестве щита машины.

Инцидент в Питтсбурге произошел 27 октября. CBS Pittsburgh и CNN прежде сообщили, что после перестрелки с работниками правопорядка, организатор атаки получил ранение, сдался и был задержан. При происшествии также пострадали несколько полицейских.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Питтсбург , нападение , синагога
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