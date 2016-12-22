Мадуро заявил об ожидании экономической помощи от России

Венесуэла надеется на помощь России для достижения «экономической независимости», заявил президент страны Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

Глава государства сообщил, что в его резиденции, дворце Мирафлорес в Каракасе прошла чрезвычайная рабочая встреча с экономическими и финансовыми специалистами из России. «Обсудили идеи, которые помогут нам в усовершенствовании новой производительной модели. Экономическая независимость!» — написал Мадуро,

О том, что власти Венесуэлы пригласили специалистов российского Минфина для помощи в борьбе с экономическим кризисом, стало известно 29 октября. Планируется начать разработку экономических реформ для стабилизации ситуации в стране. Как сообщал ТАСС, в Каракас в составе российской делегации отправился заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Венесуэла последние несколько лет переживает серьезный экономический кризис. МВФ прогнозирует, что инфляция к концу 2018 года достигнет 1 млн процентов. Только в августе властям страны пришлось единовременно девальвировать национальную валюту на 96%. В Венесуэле наблюдается дефицит товаров, десятки тысяч жителей страны бегут в соседние Эквадор и Бразилию. Параллельно в стране продолжается политический кризис, начавшийся после конституционной реформы лета 2017 года, по сути, расформировавший оппозиционный Мадуро парламент.